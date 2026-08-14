Фото: ОВА

В ночь на 14 августа российские войска нанесли атаку на юг Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Вражеские прилеты зафиксированы по жилому сектору, неработающим складским помещениям и открытой территории. Возникли пожары – их ликвидировали спасатели.

В результате атаки пострадал один человек.

На местах продолжаются работы по ликвидации последствий.

Напомним, рано утром 14 августа российские войска нанесли удар двумя реактивными БпЛА по частному дому в Конотопском районе Сумской области. Погибли 29-летняя женщина и ее 9-летний сын, еще четыре человека получили ранения.