Фото: полиция

Киевлянину объявили подозрение в развращении собственной дочери и принуждении ее к участию в создании детской порнографии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Весной 2024 года мужчина начал совершать развратные действия в отношении дочери, которой на тот момент было всего три года. Он обнажался перед девочкой, предлагал ей касаться его полового органа и называл это "игрой". Свои действия отец фотографировал.

Эти фото правоохранители обнаружили во время обыска. Также у мужчины обнаружили видеофайлы с детской порнографией, загруженные из интернета.

Прокуроры ходатайствовали о содержании 42-летнего фигуранта под стражей. Однако суд выбрал ему меру пресечения в виде залога в размере 332 тыс. грн. Прокуратура оспаривает это решение и настаивает на содержании мужчины под стражей.

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, на Закарпатье женщина заставляла 13-летнюю дочь участвовать в интимных эфирах. Злоумышленницу задержали.