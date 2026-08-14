Спасатели ликвидировали пожары в Житомирской области после российских ударов
Огнеборцы ликвидировали пожары, возникшие в результате вражеской атаки 14 августа
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Вражеские удары нанесли пожары на объекте критической инфраструктуры и одном из частных предприятий области. Чрезвычайники потушили их.
На месте работали 37 спасателей, привлекались 10 единиц спецтехники.
Также саперы ГСЧС обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов.
Напомним, российские военные атаковали Житомирщину беспилотниками. По предварительной информации, пострадавших нет.
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