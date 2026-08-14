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14 августа 2026, 10:46

В Украине с начала года зарегистрировали 31 теракт: 80% уже раскрыто

14 августа 2026, 10:46
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Иллюстративное фото: СБУ
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С начала 2026 года Нацполиция и СБУ зарегистрировали 31 террористический акт, 80% из них уже раскрыто. Еще 14 атак правоохранителям удалось предупредить на этапе подготовки

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции – начальник криминальной полиции Андрей Небитов, передает RegioNews.

По его словам, российские спецслужбы в последние годы изменили характер заданий, которые получают завербованные украинцы. Если раньше их преимущественно привлекали к сбору информации, фотографированию военных объектов или поджогам автомобилей, то теперь вербовка всё чаще направлена на подготовку терактов и убийств.

По данным МВД, сначала завербованным предлагают выполнить простую задачу – сфотографировать объект, передать информацию, перенести пакет или доставить коробку. В дальнейшем задачи усложняются – от повреждения имущества и поджогов до террористических актов и убийств.

Масштаб привлечения украинцев к таким преступлениям возрос за последние годы. В 2024 году российские спецслужбы организовали руками украинцев девять терактов.

В 2025 году правоохранители зафиксировали уже 61 такой факт. Из них 27 удалось прекратить еще на этапе подготовки, а всего в прошлом году было раскрыто 52 теракта.

Отдельным направлением деятельности российских спецслужб стало отравление украинских военнослужащих. С начала 2026 года правоохранители зарегистрировали 11 таких случаев, в которых проверяют или уже установили связь с российской вербовкой.

Правоохранители отмечают, что российские спецслужбы постепенно повышают уровень сложности задач для завербованных украинцев, пытаясь привлекать их к совершению тяжких преступлений.

Напомним, в Киеве судили женщину, устроившую теракт. Она по заказу россиян взорвала военный автомобиль. 24-летнюю киевлянку через соцсети завербовали спецслужбы РФ. По инструкциям кураторов она изготовила самодельное взрывное устройство.

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