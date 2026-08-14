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14 августа 2026, 11:27

На Николаевщине мужчина во время ссоры ударил отчима ножом в грудь

14 августа 2026, 11:27
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Фото: Национальная полиция
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В Первомайском районе Николаевской области полицейские задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжких телесных повреждений 55-летнему отчиму

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Сообщение о госпитализации пострадавшего с ножевым ранением грудной клетки поступило в полицию около полуночи 12 августа. Мужчину доставили в больницу, где медики оценивают его состояние как тяжелое.

Правоохранители установили, что накануне вечером 37-летний пасынок пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и родственниками возник словесный конфликт. Во время ссоры мужчина ударил отчим ножом в грудную клетку.

На месте происшествия полицейские изъяли нож и другие доказательства, которые направили на экспертное исследование.

Подозреваемый задержан и сообщил о подозрении по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киевской области задержан мужчина, убивший мать. Женщина умерла в результате жестокого избиения. Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении.

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