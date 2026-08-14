Падение МиГ-29 в Одесской области: ГБР нашло "черный ящик" истребителя

Фото: ГБР

Сотрудники ГБР нашли бортовой регистратор истребителя МиГ-29, упавшего в Березовском районе Одесской области во время выполнения боевого задания

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

"Черный ящик" получил термические повреждения из-за пожара. Специалисты работают над его восстановлением и считыванием данных, которые могут помочь установить обстоятельства последних минут полета.

Следствие рассматривает несколько версий причин авиационного происшествия. Сейчас ни одна из них не является окончательно подтвержденной.

В частности, правоохранители проверяют техническое состояние ракеты, которую пилот выпустил по вражескому беспилотнику, и ее пригодность к применению на момент запуска. Также следователи устанавливают, соблюдали ли правила подготовки к полету, его выполнение и эксплуатацию самолета.

Кроме того, исследуются обломки истребителя, материалы с места падения и свидетельства военнослужащих.

По факту авиакатастрофы ГБР возбудило уголовное производство по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее за собой катастрофу.

Напомним, вечером 10 августа Воздушные силы ВСУ сообщили о потере истребителя МиГ-29 в Одесской области. По обнародованной информации, нештатная ситуация на борту произошла при пуске авиационной ракеты. Летчик успешно катапультировался, его жизни и здоровью угрозы нет.