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13 серпня 2026, 12:52

$10 тисяч за відстрочку: у Києві чоловіків фіктивно оформлювали "вчителями"

13 серпня 2026, 12:52
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Фото: Національна поліція
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У Києві правоохоронці викрили схему фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних чоловіків у приватних ліцеях для отримання відстрочки від мобілізації

Про це поінформував Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, передає RegioNews.

За даними слідства, за оформлення на посаду "вчителя" чоловіки платили $10 тисяч, а надалі щомісяця – ще близько $700.

На папері чоловіків оформлювали педагогами – вчителями фізики, математики, мистецтва, технологій та початкових класів. Насправді вони не проводили уроків і майже не з’являлися в навчальних закладах.

Після оформлення працівникам видавали довідки про місце роботи, які вони подавали до ТЦК та СП для отримання відстрочки від мобілізації. Заробітну плату їм нараховували, однак отримані кошти вони мали повертати ліцеям.

Щоб приховати фіктивне працевлаштування, чоловіки приблизно раз на два місяці приїжджали до закладів та заповнювали необхідні документи. Також через Telegram їм надсилали готові навчально-методичні матеріали, які вони завантажували на освітні платформи, імітуючи викладацьку діяльність.

Правоохоронці задокументували щонайменше 20 випадків такого працевлаштування. Загалом підозри отримали 25 осіб.

За даними поліції, схему організували власники та керівники кількох приватних освітніх закладів. Координувала діяльність групи співзасновниця одного з ліцеїв. Її син, за версією слідства, шукав потенційних "клієнтів", а керівники інших закладів оформлювали їх на педагогічні посади.

11 серпня правоохоронці провели 53 обшуки у приватних навчальних закладах, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів у Києві та Київській області. Вилучили гроші, документи, комп'ютерну техніку, печатки ліцеїв та чорнові записи.

П'ятьох представників приватних ліцеїв затримали. Їм повідомили про підозру за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Ще понад 20 "педагогів" віком від 26 до 50 років отримали підозри за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Наразі правоохоронці встановлюють інших людей, які могли скористатися послугами схеми, а також усіх причетних до її організації. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Львівській області судили інспектора прикордонної служби. Він організував схему для ухилення від мобілізації. Щонайменше п'ятеро людей скористались "послугами". З кожного клієнта прикордонник отримував по 5 тисяч доларів.

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Київ школа учителя відтермінування військовозобовʼязані ухилення від мобілізації навчальний заклад
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