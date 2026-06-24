Убытки на сумму свыше 62 миллионов: в Киеве чиновнику "Укргаздобычи" предъявлено подозрение
Правоохранители разоблачили бывшего чиновника Укргаздобычи. Речь идет о растрате более 62 миллионов гривен при закупке дизельного топлива
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, бывший директор по коммерческим вопросам акционерного общества при исполнении договора с подрядчиком сделал так, чтобы горючее закупили по завышенным ценам. В результаты закупили 3 750 тонн топлива более чем на 202 миллиона гривен.
Экспертиза подтвердила, что в результате соглашения государству нанесли ущерб более чем на 62 миллиона гривен. Теперь бывшему директору грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, ранее в Украине разоблачили схему хищения и завышения расходов на топливо для Вооруженных Сил, что повлекло ущерб государству более 30 миллионов гривен.