Убытки на сумму свыше 62 миллионов: в Киеве чиновнику "Укргаздобычи" предъявлено подозрение

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.



Как выяснили правоохранители, бывший директор по коммерческим вопросам акционерного общества при исполнении договора с подрядчиком сделал так, чтобы горючее закупили по завышенным ценам. В результаты закупили 3 750 тонн топлива более чем на 202 миллиона гривен.



Экспертиза подтвердила, что в результате соглашения государству нанесли ущерб более чем на 62 миллиона гривен. Теперь бывшему директору грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Украине разоблачили схему хищения и завышения расходов на топливо для Вооруженных Сил, что повлекло ущерб государству более 30 миллионов гривен.