У Києві засудили жінку, яка підірвала авто військового

Фото: Нацполіція

У Києві судили жінку, яка влаштувала теракт. Вона на замовлення росіян підірвала військовий автомобіль

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Інцидент стався у січні цього року біля житлового будинку на вулиці Героїв Дніпра. 24-річну киянку через соцмережі завербували спецслужби РФ. За інструкціями кураторів вона виготовила саморобний вибуховий пристрій. Після цього вона встановила мобільний телефон для дистанційного спостереження за місцем події та заклала вибухівку під автомобіль військовослужбовця Національної гвардії.

Внаслідок вибуху автомобіль був знищений. Зокрема, отримали поранення сам військовий та його знайомий.

Суд призначив жінці покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Оболоні під час відкриття багажника вибухнув позашляховик, поранено військовослужбовця, слідчі кваліфікували подію як теракт.