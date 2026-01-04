Фото: Прокуратура Украины

На Оболони во время открытия багажника взорвался внедорожник, ранен военнослужащий, следователи квалифицируют происшествие как теракт

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В Киеве на Оболони произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадал военнослужащий. Инцидент квалифицирован как теракт, сообщила прокуратура. Событие произошло во время открытия багажника внедорожника, принадлежавшего военному или работнику правоохранительных органов.

Следователи обследуют район и квалифицируют событие как теракт

Согласно предварительным данным, в салоне авто находились два человека. Военный получил осколочные ранения, его состояние уточняется, а находившаяся рядом женщина не пострадала. Свидетели сообщают о том, что звук взрыва был слышен на значительном расстоянии, что испугало жильцов жилого квартала.

На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и спасательные службы. Следователи обследуют район и собирают показания, чтобы установить все обстоятельства. Предварительно рассматриваются версии дистанционного подрыва и возможного умышленного взрыва.

В момент инцидента тревоги в Киеве и области не объявляли. Следователи продолжают работу, чтобы уточнить мотивы и установить, кто стоит за нападением.

Напомним, на Оболони в Киеве произошел взрыв автомобиля, звук которого был слышен на значительном расстоянии, в результате чего есть пострадавшие. На место происшествия прибыли правоохранители и спасательные службы.