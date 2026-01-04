13:05  04 января
Сергей Дейнеко назначен советником МВД, а также продолжает службу в Госпогранслужбе
14:30  04 января
В Кривом Роге возле гаражей в шкафу нашли останки 34-летней женщины, пропавшей еще в ноябре
14:08  04 января
В Луцке россияне пытались завербовать ученика 8 класса – предложили поджог авто
04 января 2026, 13:30

В Киеве подорвали внедорожник военного: инцидент квалифицирован как теракт

04 января 2026, 13:30
Фото: Прокуратура Украины
На Оболони во время открытия багажника взорвался внедорожник, ранен военнослужащий, следователи квалифицируют происшествие как теракт

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В Киеве на Оболони произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадал военнослужащий. Инцидент квалифицирован как теракт, сообщила прокуратура. Событие произошло во время открытия багажника внедорожника, принадлежавшего военному или работнику правоохранительных органов.

Следователи обследуют район и квалифицируют событие как теракт

Согласно предварительным данным, в салоне авто находились два человека. Военный получил осколочные ранения, его состояние уточняется, а находившаяся рядом женщина не пострадала. Свидетели сообщают о том, что звук взрыва был слышен на значительном расстоянии, что испугало жильцов жилого квартала.

На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и спасательные службы. Следователи обследуют район и собирают показания, чтобы установить все обстоятельства. Предварительно рассматриваются версии дистанционного подрыва и возможного умышленного взрыва.

В момент инцидента тревоги в Киеве и области не объявляли. Следователи продолжают работу, чтобы уточнить мотивы и установить, кто стоит за нападением.

Напомним, на Оболони в Киеве произошел взрыв автомобиля, звук которого был слышен на значительном расстоянии, в результате чего есть пострадавшие. На место происшествия прибыли правоохранители и спасательные службы.

30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
В результате вражеских ударов по Донецкой области 1 человек погиб и один получил ранения
04 января 2026, 16:00
Владимир Зеленский вместе с Игорем Клименко определили нового главу ГПСУ: кого избрали
04 января 2026, 15:21
В Запорожье вражеский беспилотник ударил по гражданскому грузовику
04 января 2026, 15:05
В Кривом Роге возле гаражей в шкафу нашли останки 34-летней женщины, пропавшей еще в ноябре
04 января 2026, 14:30
В Луцке россияне пытались завербовать ученика 8 класса – предложили поджог авто
04 января 2026, 14:08
Сергей Дейнеко назначен советником МВД, а также продолжает службу в Госпогранслужбе
04 января 2026, 13:05
Родинское под контролем украинских войск: враг несет значительные потери – "Азов"
04 января 2026, 12:29
В Харьковской области за последние сутки в результате обстрелов пострадали 32 человека, 4 погибших
04 января 2026, 12:00
В Украине массово отчисляют студентов за пропуск даже 1–2 пар
04 января 2026, 11:45
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
