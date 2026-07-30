14:58  30 июля
В Киевской области подростки сбросили с седьмого этажа пакет с водой в коляску с трехмесячным ребенком
14:46  30 июля
Столкновение легковушки с "Уралом" на Прикарпатье: погибла пассажирка, водитель в больнице
13:27  30 июля
Россияне сбросили три авиабомбы на Херсон: погиб мужчина, повреждена промзона и больница
UA | RU
UA | RU
30 июля 2026, 19:55

В Новой Почте с 1 августа меняют графики: когда можно забирать посылки

30 июля 2026, 19:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В компании Новая почта сообщили об изменениях. Теперь отделения будут работать по другим графикам

Об этом сообщает "Новая Почта", передает RegioNews.

Уже с 1 августа графики отделений Новой почты изменятся. Теперь в выходные дни в областных центрах отделения будут начинать работу в 8:00. То есть, на час раньше, чем сейчас.

"Проверить, изменился ли график именно твоего любимого отделения, можно на нашем сайте или в мобильном приложении", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Кривом Роге неизвестный поджег автомобиль Новой почты. Впоследствии стало известно, что злоумышленник был задержан.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Новая почта почта
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
На Черниговщине начальник ТЦК улучшал план мобилизации "мертвыми душами"
30 июля 2026, 20:20
В Ровенской области хакер в соцсетях воровал деньги пенсионеров
30 июля 2026, 19:35
На Буковине подросток выманил у пенсионерки все деньги
30 июля 2026, 18:55
Россияне ударили КАБами по Николаевщине: повреждены более 10 домов и школа
30 июля 2026, 18:34
В Киеве завершили ликвидацию последствий ночной атаки
30 июля 2026, 18:19
$12 тысяч за пересечение границы: на Закарпатье разоблачили организатора схемы
30 июля 2026, 17:51
Украинские военные показали, как накрывают огнем россиян на Волчанском направлении
30 июля 2026, 17:50
На Полтавщине легковушка врезалась во внедорожник: двое погибших, двое пострадавших
30 июля 2026, 17:36
В Чернигове директор колледжа устраивал уклонистов на работу для отсрочки
30 июля 2026, 17:20
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Виктор Ягун
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »