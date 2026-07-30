В Новой Почте с 1 августа меняют графики: когда можно забирать посылки

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В компании Новая почта сообщили об изменениях. Теперь отделения будут работать по другим графикам

Об этом сообщает "Новая Почта", передает RegioNews.

Уже с 1 августа графики отделений Новой почты изменятся. Теперь в выходные дни в областных центрах отделения будут начинать работу в 8:00. То есть, на час раньше, чем сейчас.

"Проверить, изменился ли график именно твоего любимого отделения, можно на нашем сайте или в мобильном приложении", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Кривом Роге неизвестный поджег автомобиль Новой почты. Впоследствии стало известно, что злоумышленник был задержан.