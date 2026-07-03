Фото: полиция

После массированного ракетного обстрела столицы на территории одного из предприятий в Оболонском районе обнаружили обломки российской ракеты Х-69 с кассетной боевой частью

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Часть суббоеприпасов при ударе сдетонировала, однако 12 элементов остались в активном боевом состоянии. Взрывотехники изъяли суббоеприпасы и передали подразделениям ГСЧС для дальнейшего уничтожения на полигоне. Также с территории предприятия были вывезены обломки корпуса ракеты.

Полиция Киева призывает граждан быть максимально аккуратными. В случае обнаружения каких-либо подозрительных или взрывоопасных предметов не приближайтесь к ним и не пытайтесь самостоятельно перемещать. Немедленно сообщайте о находке по номеру 102.

Напомним, 3 июля в Киеве объявили Днем траура по погибшим в результате самой массированной атаки РФ на столицу. Число погибших возросло до 30.