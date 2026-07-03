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Після масованого ракетного обстрілу столиці на території одного з підприємств в Оболонському районі виявили уламки російської ракети Х-69 із касетною бойовою частиною

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Частина суббоєприпасів під час удару здетонувала, проте 12 елементів залишилися в активному бойовому стані. Вибухотехніки вилучили суббоєприпаси та передали їх підрозділам ДСНС для подальшого знищення на полігоні. Також з території підприємства вивезли уламки корпусу ракети.

Поліція Києва закликає громадян бути максимально обережними. У разі виявлення будь-яких підозрілих або вибухонебезпечних предметів не наближайтеся до них і не намагайтеся самостійно переміщувати. Негайно повідомляйте про знахідку за номером 102.

Нагадаємо, 3 липня у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок наймасованішої атаки РФ на столицю. Кількість загиблих зросла до 30.