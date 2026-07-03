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03 июля 2026, 07:02

В Киеве количество погибших из-за массированной вражеской атаки возросло до 30

03 июля 2026, 07:02
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Фото: ГСЧС
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В результате российского удара по Киеву в ночь на 2 июля погибли 30 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В течение ночи спасатели деблокировали тела еще четырех погибших. Один пострадавший человек скончался в больнице.

Таким образом, количество погибших в результате массированного комбинированного удара врага по Киеву ночью 2 июля возросло до 30 человек.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, 3 июля в Киеве объявили Днем траура по погибшим в результате самой массированной атаки РФ на столицу. Ранее сообщалось о 25 погибших.

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