В Киеве количество погибших из-за массированной вражеской атаки возросло до 30
В результате российского удара по Киеву в ночь на 2 июля погибли 30 человек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В течение ночи спасатели деблокировали тела еще четырех погибших. Один пострадавший человек скончался в больнице.
Таким образом, количество погибших в результате массированного комбинированного удара врага по Киеву ночью 2 июля возросло до 30 человек.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Напомним, 3 июля в Киеве объявили Днем траура по погибшим в результате самой массированной атаки РФ на столицу. Ранее сообщалось о 25 погибших.
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