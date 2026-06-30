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30 июня 2026, 08:36

В Киеве двое мужчин обокрали и подожгли BMW – их будут судить

30 июня 2026, 08:36
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Фото: Национальная полиция
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В Киеве перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в краже из автомобиля, после которой они подожгли транспортное средство

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Инцидент произошел в апреле на улице Пластовой. Тогда правоохранителям поступило сообщение о горящем автомобиле. Оперативники быстро установили и задержали подозреваемых.

По данным следствия, двое знакомых 34 и 20 лет заметили припаркованный автомобиль BMW и решили его обокрасть. Они сломали замок двери и угнали из салона аккумулятор и инструменты.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчины подожгли автомобиль с помощью тряпки, после чего скрылись с места происшествия.

После завершения досудебного расследования обвинительные акты направлены в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области мужчина поджег чужой автомобиль. Так он хотел отомстить своему знакомому. Мужчина проник через незапертую дверь в Nissan Kubistar. Затем он поджег задние сиденья салона и скрылся.

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