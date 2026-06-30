У Києві двоє чоловіків обікрали та підпалили BMW – їх судитимуть

Фото: Національна поліція

У Києві перед судом постануть двоє чоловіків, яких звинувачують у крадіжці з автомобіля, після якої вони підпалили транспортний засіб

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Інцидент стався у квітні на вулиці Пластовій. Тоді до правоохоронців надійшло повідомлення про палаючий автомобіль. Оперативники швидко встановили та затримали підозрюваних.

За даними слідства, двоє знайомих віком 34 та 20 років помітили припаркований автомобіль BMW та вирішили його обікрасти. Вони зламали замок дверей і викрали з салону акумулятор та інструменти.

Щоб приховати сліди злочину, чоловіки підпалили автомобіль за допомогою ганчірки, після чого втекли з місця події.

Після завершення досудового розслідування обвинувальні акти скеровано до суду. Обвинуваченим загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Київській області чоловік підпалив чужий автомобіль. Так він хотів помститись своєму знайомому. Чоловік проник через незачинені двері до Nissan Kubistar. Потім він підпалив задні сидіння салону та втік.