В Киеве аферист заработал на чужих авто

Фото из открытых источников

В Киеве полиция разоблачила 37-летнего киевлянина. Ему сообщили о подозрении из-за присвоения чужих денег

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

37-летний киевлянин обещал знакомому помочь с продажей автомобиля Jeep Cherokee. Покупатель по сделке заплатил около 19 тысяч долларов. Однако злоумышленник привлек эти деньги.

Впоследствии к нему обратился владелец Mercedes C300. Злоумышленник нашел покупателя, организовал оформление необходимых документов и получил за транспортное средство 43 000 долларов. Однако деньги оставил себе.

"Следователи завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении фигуранта. Ему грозит до 12 лет заключения", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее Терновский районный суд города Кривого Рога признал виновной местную жительницу в мошенничестве. Она обокрала человека под предлогом обряда "для снятия порчи".