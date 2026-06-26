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26 июня 2026, 16:45

В Киеве будут судить группу лиц, организовавшую масштабную схему для ухилянтов

26 июня 2026, 16:45
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Фото: Офис Генерального прокурора
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В Киеве разоблачили схему установления инвалидности за 25000-30000$. Среди подозреваемых – председатель ВЛК, бывший глава одного из военноматов и бывший врач ВЛК МОУ

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, за деньги подозреваемые оформляли документы о якобы стационарном лечении мужчин и устанавливали им несуществующие тяжелые заболевания. В дальнейшем эти лица направлялись для прохождения медицинской комиссии в определенное учреждение здравоохранения, где получали инвалидность ІІ или ІІІ группы.

Среди участников схемы – глава МСЭК столичной больницы, двое врачей, бывший врач-эксперт Центральной военно-врачебной комиссии МОУ, бывший руководитель одного из районных ТЦК и СП, пенсионер и работник налоговой службы.

Отдельно установлено, что бывший врач-эксперт Центральной ВЛК МОУ уже обвиняется в деле по требованию 1500 долларов у раненого ветерана АТО за содействие в оформлении инвалидности. В настоящее время производство находится на рассмотрении в суде.

Во время обысков изъята медицинская документация, печати, бланки, техника и около 100 тыс. долларов США, из которых 85 тыс. долларов - у главы МСЭК.

Схема действовала с 2024 года. В настоящее время устанавливаются другие эпизоды и возможные соучастники. Также проверяется информация по оформлению инвалидности военнообязанным сыновьям всех подозреваемых.

При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении семи лицам, которые организовали схему оформления инвалидности здоровым мужчинам на основании поддельных документов.

Напомним, что следователи спецполиции Харьковской области совместно с работниками СБУ задокументировали противоправную деятельность руководителя одного из медицинских подразделений Военно-медицинского клинического центра Восточного региона, наладившего схему извлечения неправомерной выгоды при содействии в решении вопроса ВЛК.

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