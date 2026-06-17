На Киевщине мужчине подожгли авто: машина выгорела дотла

Фото: Национальная полиция

В Киевской области мужчина поджег чужой автомобиль. Теперь ему может угрожать тюрьма

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в Броварском районе. Там 22-летнему мужчине подожгли автомобиль. Оказалось, что это сделал его знакомый.

Накануне 22-летний и 25-летний мужчины устроили застолье с алкоголем. Впоследствии между ними произошла ссора. Старший решил отомстить "сопернику". Мужчина проник через незапертую дверь в Nissan Kubistar. Затем он поджег задние сиденья салона и скрылся.

В результате пожара автомобиль сгорел дотла и не подлежит восстановлению. Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении.

Напомним, в Черкасской области двое мужчин устроили "охоту" на авто военных . Один автомобиль сгорел полностью, а второй практически спас работник автозаправки, сумевший вовремя погасить пламя. На суде мужчины признали вину. Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы обоим злоумышленникам.