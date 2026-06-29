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29 июня 2026, 17:15

В Киеве на ремонте мостов "исчезли" почти 7 миллионов

29 июня 2026, 17:15
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Фото: прокуратура
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Правоохранители сообщили о подозрении чиновнику в столице. Речь идет об убытках в размере 6,7 миллионов во время ремонтов мостов.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Получил подозрение чиновник коммунального предприятия по ремонту и содержанию мостов и путей "Киевавтодормост". В 2024 году коммунальное предприятие купило оборудование для выполнения противоаварийных мер и установку временных поддерживающих конструкций на мостах.

Однако документации технические характеристики закупаемых конструкций были сформированы таким образом, что преимущество получил конкретный поставщик. В результате стоимость оборудования была завышена. Из бюджета переплатили более 6,7 миллионов гривен.

Напомним, ранее в Ровенской области разоблачили схему чиновника. Речь идет о ремонте дорог, который принес государству ущерб почти на 7,5 миллиона гривен.

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