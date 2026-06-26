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26 июня 2026, 13:30

Коррупция в Киевзеленстрое: разоблачили схему более чем на 3,5 миллиона

26 июня 2026, 13:30
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Фото: Национальная полиция
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Правоохранители разоблачили коррупционную схему в Киевзеленстрое. Чиновники присвоили более 3,5 миллионов гривен

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Организатором схемы оказался бывший чиновник Киевзеленстроя и владелец компании по озеленению территорий. В начале 2024 они устроили присвоение бюджетных денег, которые выделялись на реконструкцию мест общественного отдыха в Киеве.

В схему они привлекли работников коммунального объединения, ответственных за подготовку и проверку сметной документации.

"Полицейские задокументировали четыре эпизода преступной деятельности во время проведения работ в парках "Радунка" в Днепровском районе, "Нивки" в Шевченковском районе, а также в парках "Юность" и "Орленок" в Соломенском районе столицы", - рассказали в полиции.

Экспертиза подтвердила, что стоимость материалов в сметной документации была завышена в два, а иногда и в три раза. Участники схемы присвоили почти половину от выделенных на работы средств – более 1,7 миллиона гривен из предусмотренных бюджетом 3,9 миллиона гривен.

Средняя сумма ущерба превышает 3,5 миллиона гривен.

Напомним, ранее в столице разоблачили бывшего чиновника Укргаздобычи. Речь идет о растрате более 62 миллионов гривен при закупке дизельного горючего.

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