В Житомирской области разоблачили схему на электроэнергии: убытков почти на полмиллиона

Фото: Национальная полиция

В Житомирской области чиновник получил подозрение. Речь идет о нарушениях при закупке электроэнергии.

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В 2004 году коммунальное предприятие заключило договор на закупку электроэнергии с энергоснабжающей компанией. После этого директор подписал дополнительные соглашения. В результате объем снабжения уменьшился, а цена наоборот выросла.

По выводам экспертизы, коммунальному предприятию был нанесен ущерб на сумму более 425 тысяч гривен.

"Обвиняемому грозит лишение свободы сроком от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет", - говорят в полиции.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили бывшего чиновника Укргаздобычи. Речь идет о растрате более 62 миллионов гривен при закупке дизельного горючего.