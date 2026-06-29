У Києві на ремонті мостів "зникли" майже 7 мільйонів

Фото: прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру чиновнику в столиці. Йдеться про збитки в розмірі 6,7 мільйона під час ремонтів мостів

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Отримав підозру чиновник комунального підприємства по ремонту і утриманню мостів і шляхів "Київавтошляхміст". У 2024 році комунальне підприємство купило обладнання для виконання протиаварійних заходів та встановлення тимчасових підтримуючих конструкцій на мостах.

Проте документації технічні характеристики конструкцій, які закуповувалась, були сформовані таким чином, що перевагу отримав конкретний постачальник. В результаті вартість обладнання була завищена. З бюджету переплатили понад 6,7 мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше у Рівненській області викрили схему чиновника. Йдеться про ремонт доріг, який приніс державі збитки на майже 7,5 мільйона гривень.