В Ровенской области на ремонте дорог "нагрели" почти 8 миллионов

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В Ровенской области разоблачили схему чиновника. Речь идет о ремонте дорог, который принес государству убытки почти на 7,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Служба обновления и развития инфраструктуры в Ровенской области в 2019 году заключила договор с иностранным открытым акционерным обществом. Речь шла о ремонте дороги государственного значения до конца 2022 года. Банк также предоставил гарантию, согласно которой в случае ненадлежащего исполнения или невыполнения одной из сторон условий договора он должен возместить ущерб потерпевшей стороне.

В связи с военным положением иностранное общество не выполнило работу. При этом чиновник, злоупотребляя служебным положением, расторг заключенный договор. Этим он освободил иностранную компанию от обязательств, а затем не принял меры по взысканию в пользу государства средств по банковской гарантии.

В результате государство недополучило 7,5 миллиона гривен. Теперь продолжается расследование по злоупотреблению служебным положением.

Напомним, ранее в Украине разоблачили схему хищения и завышения расходов на топливо для Вооруженных Сил, что повлекло ущерб государству более 30 миллионов гривен.