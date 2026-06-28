Генштаб: за сутки РФ потеряла 1250 военных и 606 единиц техники
Потери оккупантов за прошедшие сутки составили 1250 единиц живой силы и 606 единиц техники. В частности, украинскими воинами уничтожены 3 танка, 9 боевых бронированных машины, 63 артиллерийские системы, 2 РСЗО, 7 средств ПВО
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 28.06.26 ориентировочно составили:
Напомним, украинские военные продолжают уничтожать врага на фронте. В этот раз пограничники показали, как накрывали огнем российские боекомплекты. Операторы БпЛА подразделения РУБпАК "Прайм" обнаружили и уничтожили вражескую пушку Д-30, грузовик с БК, инженерную технику, автомобиль и мотоцикл.
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