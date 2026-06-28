У Києві після російської атаки біля будинку знайшли бойову частину ракети

Фото: Національна поліція

У Дарницькому районі столиці вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, що впала поблизу житлової багатоповерхівки після нічної ворожої атаки

Про це інформує Поліція Києва, передає RegioNews.

Повідомлення про небезпечну знахідку надійшло від мешканців одного з будинків.

На місце оперативно прибули правоохоронці, які евакуювали людей із прилеглого будинку, забезпечили охорону території та обмежили доступ до небезпечної зони.

Фахівці вибухотехнічної служби спільно з рятувальниками ДСНС провели роботи з вилучення бойової частини ракети. Вибухонебезпечний предмет обережно витягли із землі та транспортували для подальшого знищення на спеціалізованому полігоні.

Поліція Києва закликає громадян у разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них і негайно повідомляти за номерами 101 або 102.

Нагадаємо, в ніч на 28 червня окупанти атакували Київ. Під час повітряної тривоги в столиці лунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони. Внаслідок атаки виникли пожежі, постраждали двоє людей.