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28 июня 2026, 08:57

Россия атаковала Киев баллистикой: два человека пострадали

28 июня 2026, 08:57
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Иллюстративное фото: ГСЧС
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В ночь на 28 июня во время воздушной тревоги в Киеве раздались взрывы. В столице работали силы противовоздушной обороны

Об этом сообщает RegioNews.

В два часа ночи Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе удара баллистическими ракетами с северного направления. Вскоре военные сообщили о нескольких ракетах, двигавшихся курсом на Киев.

Мэр Виталий Кличко проинформировал о работе сил ПВО и призвал жителей города оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

По словам начальника КГВА Тимура Ткаченко, в результате российской атаки в Дарницком районе столицы вспыхнули пожары по нескольким адресам. В частности, возгорание возникло вблизи жилого дома, на территории станции технического обслуживания, а также в нежилом здании.

Сначала сообщалось об одном пострадавшем, однако впоследствии Тимур Ткаченко уточнил, что количество травмированных возросло до двух человек.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, ранее россияне нанесли удары по Запорожской области. В результате атаки погиб человек, десятки местных жителей ранены. Повреждены 23 многоквартирных дома, 17 частных домов и нежилых зданий в Шевченковском, Александровском, Космическом и Хортицком районах города.

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