У Києві "чиновник" вигаданого комітету за тисячі доларів "відмазував" від армії

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

32-річний засновник приватної юридичної фірми організував схему. Він запевнив, що може виключити чоловіка з військового обліку, коли йому виповниться 25 років. Свої "послуги" ділок оцінив у 30 тисяч доларів. 20 тисяч він просив авансом, а 10 тисяч - уже після отримання потрібного документу.

"Поліцейські затримали зловмисника під час одержання першої частини фінансової винагороди. Крім грошей у нього вилучили два посвідчення з різними званнями неіснуючого комітету на ім’я фігуранта, де зазначалось, що він заступник голови комітету", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, раніше СБУ та Нацполіція викрили п’ять нових схем ухилення від мобілізації. У різних регіонах затримали організаторів. За суми від 6 до 25 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.