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Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины в рамках операции "Крымский рубильник off" в ночь на 3 августа поразили еще восемь электрических подстанций и две газораспределительные станции на временно захваченных россиянами территориях Донецкой области и Крыма

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди, передает RegioNews .

"Пока фиолетовый бунт только бредит на попле дефолта дикой ягодки, "Крымский рубильник off" повсюду и в ТОТ: +10 энергоузлов в течение ночи 3 августа отработано Птицами СБС: Мариуполь, Крым, Донецкая обл. ПС 750 кВ, ПС 110 кВ, ПС 110 кВ"

По его словам, поражены:

электроподстанция ПС 750 кВ "Южнодонбасская" в Кременовке Донецкой области;

электроподстанции ПС 110 кВ "Город-3", ПС 110 кВ "Город-2", ПС 110 кВ "НС-2", ПС 110 кВ "Город-12" и ПС 110 кВ "Город-4" в Мариуполе;

электроподстанция ПС 110 кВ "Тополино" в Тополином Донецкой области;

электроподстанция ПС 110 кВ "Володарская" в Никольском Донецкой области;

газораспределительная станция "Лимане" в Колосках в Крыму;

газораспределительная станция "Нива" в Крыму.

По словам Бровди, общий счет в течение операции с 1 июля по 3 августа составил 187 энергетических целей на временно захваченных территориях.

Напомним, что 20 июля Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины в рамках операции "Крымский рубильник off " поразили еще 19 энергоузлов на временно захваченных россиянами территориях, в том числе в Крыму.