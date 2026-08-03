"Крымский рубильник off": СБС устроили массовый блекаут оккупантам в Донецкой области и в Крыму
Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины в рамках операции "Крымский рубильник off" в ночь на 3 августа поразили еще восемь электрических подстанций и две газораспределительные станции на временно захваченных россиянами территориях Донецкой области и Крыма
Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди, передает RegioNews .
"Пока фиолетовый бунт только бредит на попле дефолта дикой ягодки, "Крымский рубильник off" повсюду и в ТОТ: +10 энергоузлов в течение ночи 3 августа отработано Птицами СБС: Мариуполь, Крым, Донецкая обл. ПС 750 кВ, ПС 110 кВ, ПС 110 кВ"
По его словам, поражены:
- электроподстанция ПС 750 кВ "Южнодонбасская" в Кременовке Донецкой области;
- электроподстанции ПС 110 кВ "Город-3", ПС 110 кВ "Город-2", ПС 110 кВ "НС-2", ПС 110 кВ "Город-12" и ПС 110 кВ "Город-4" в Мариуполе;
- электроподстанция ПС 110 кВ "Тополино" в Тополином Донецкой области;
- электроподстанция ПС 110 кВ "Володарская" в Никольском Донецкой области;
- газораспределительная станция "Лимане" в Колосках в Крыму;
- газораспределительная станция "Нива" в Крыму.
По словам Бровди, общий счет в течение операции с 1 июля по 3 августа составил 187 энергетических целей на временно захваченных территориях.
Напомним, что 20 июля Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины в рамках операции "Крымский рубильник off " поразили еще 19 энергоузлов на временно захваченных россиянами территориях, в том числе в Крыму.