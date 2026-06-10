Фото: полиция

Перед судом предстанет киевлянин, обвиняемый в жестоком избиении пожилой женщины. От полученных травм она скончалась

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Нападение произошло в марте этого года в Днепровском районе столицы. 75-летняя женщина отдыхала на скамейке возле дома. Между ней и нетрезвым соседом возник словесный конфликт. Чтобы не продолжать ссору, пожилая женщина решила пойти домой. Однако мужчина настиг ее и ударил кулаком в голову. Пенсионерка упала и сильно ударилась головой о бетонную дорожку, после чего нападавший еще несколько раз ударил ее ногами по телу.

Женщину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии: медики диагностировали у нее многочисленные ушибы головы, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом костей черепа. Несмотря на усилия врачей, пострадавшая скончалась в реанимации.

Следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Действия задержанного квалифицированы по ч. 2 ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который хранил дома гранату и взрыватели. Фигуранту объявили подозрение.