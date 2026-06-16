У Києві п'яний чоловік напав на підлітків і вдарив школяра в обличчя

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Правоохоронці Києва повідомили про підозру 28-річному чоловіку, який у стані алкогольного сп'яніння побив неповнолітнього хлопця

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Інцидент стався на вулиці Вавілових. На місце події оперативно прибув наряд патрульної поліції, який затримав правопорушника поблизу місця злочину.

За даними слідства, чоловік у стані алкогольного сп’яніння підійшов до двох підлітків біля житлового комплексу. Він штовхнув одного з них, після чого вдарив іншого кулаком в обличчя. Унаслідок нападу 15-річний школяр отримав легкі тілесні ушкодження.

Правоохоронці затримали зловмисника та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, який до смерті побив сусідку біля під'їзду. Напад стався у березні цього року в Дніпровському районі столиці. 75-річна жінка відпочивала на лавці біля будинку. Між нею та нетверезим сусідом виник словесний конфлікт. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.