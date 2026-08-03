Предал родную Каховку ради кресла в оккупационном совете: эксдепутат получил заочный приговор

Фото: прокуратура Херсонской области

К 10 годам заключения приговорен каховский "политик", который был депутатом к оккупации, после захвата Херсонщины получил "мандат" от "Единой России"

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

При публичном обвинении Херсонской областной прокуратуры бывший депутат областного совета признан виновным в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Приговором суда ему назначено наказание – 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также он лишен права занимать должности в органах государственной власти и управления, местного самоуправления, заниматься деятельностью, связанной с предоставлением публичных услуг и избирательным процессом, сроком на 15 лет.

Прокуроры в суде доказали, что 53-летний осужденный в сентябре 2023 года, находясь на территории Каховского района, присоединился к партии "Единая Россия" и принял участие в выборах в так называемый "совет депутатов Каховского муниципального округа Херсонской области".

Получив "мандат", мужчина участвовал в заседаниях "сессий", присоединился к "постоянным комиссиям по социальным вопросам и бюджету, экономике и инвестициям".

Принимал решение в пользу государства-агрессора. В июне 2024 года его полномочия были досрочно прекращены.

Приговор вынесен заочно, срок осужденный будет отбываться после его фактического задержания.

Напомним, что в течение 28 июля российская армия совершала обстрелы населенных пунктов Херсонской области с помощью авиации, ствольной артиллерии и дронов разных типов.