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15 червня 2026, 10:24

Київ після атаки РФ: кількість загиблих зросла до 5

15 червня 2026, 10:24
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Фото: Національна поліція
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У Києві одна з постраждалих, яка перебувала у тяжкому стані, померла в лікарні. Таким чином, кількість загиблих у столиці внаслідок масованої атаки РФ зросла до п'яти осіб

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілу постраждали 35 людей, серед них – двоє дітей та вагітна жінка.

Аварійно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях ударів, ліквідовуючи наслідки масованої атаки по столиці.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня ворог здійснив масовану атаку на Київ. Було відомо, що внаслідок ударів загинули чотири людини, постраждали 30 осіб.

Окрім того, ударний безпілотник влучив у вівтарну частину Успенського собору Києво-Печерської лаври. Також вночі росіяни завдали удару по території Національної кіностудії імені Олександра Довженка у столиці.

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