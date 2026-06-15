Дрон РФ влучив у Києво-Печерську лавру: пошкоджено Успенський собор

Фото: Facebook/Єпископ Авраамій

У ніч на 15 червня російський ударний безпілотник Shahed влучив у вівтарну частину Успенського собору Києво-Печерської лаври

Про це повідомив генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко, передає RegioNews.

За його словами, близько першої години ночі дрон поцілив у Стефанівський приділ Успенського собору. Внаслідок удару жертв і постраждалих немає.

У заповіднику зазначили, що одразу після атаки було евакуйовано сакральні цінності – стародавні ікони, антимінси та інші богослужбові предмети. Наразі триває ліквідація наслідків ворожого удару та оцінка завданих пошкоджень.

У Лаврі наголосили, що це вже другий випадок пошкодження комплексу під час повномасштабного вторгнення Росії.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної церкви України, єпископ Авраамій, повідомив, що після влучання та пожежі вдалося врятувати всі святині.

За його словами, братія монастиря спільно з рятувальниками та пожежними підрозділами оперативно організували евакуацію церковних реліквій, які мають не лише духовну, а й національну та культурну цінність.

Також Авраамій закликав міжнародну спільноту посилити увагу до захисту духовної та культурної спадщини України в умовах війни.

Нагадаємо, в ніч на 15 червня російські війська здійснили масовану атаку на Київ. За попередніми даними, внаслідок ударів загинули чотири людини, ще 25 отримали поранення, серед них – двоє дітей. У більшості районів столиці зафіксовані пошкодження або руйнування.