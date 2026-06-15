Минус 1320 солдат и 72 артсистемы: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1320 оккупантов, пять танков, 10 бронемашины, 72 артсистемы и две РСЗО. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли более 1 миллиона 384 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 15.06.26 ориентировочно составили:
Напомним, в ночь на 13 июня подразделения Сил обороны Украины объект нефтетранспортной инфраструктуры в районе населенного пункта Котово в Волгоградской области РФ. Также ВСУ украинские бойцы поразили пункты управления врага на оккупированных территориях.
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