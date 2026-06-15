Ночная атака на Сумы: российский дрон попал в жилой дом

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В ночь на 15 июня российские беспилотники атаковали Сумы. По предварительным данным, зафиксировано попадание двух БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, один из дронов попал в многоэтажный жилой дом в Ковпаковском районе города, в балкон одной из квартир.

Предварительно известно о трех пострадавших, среди которых ребенок. Информация об их состоянии уточняется. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Еще один российский БПЛА атаковал центральную часть областного центра. В результате удара повреждено нежилое здание. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Сейчас профильные службы работают на местах попадания. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, в ночь на 15 июня российские войска совершили массированную атаку на Киев. По предварительным данным, в результате ударов погибли четыре человека, еще 25 получили ранения, среди них двое детей.