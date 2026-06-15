Фото: ОВА

За сутки оккупанты нанесли 749 ударов по 46 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате вражеских атак по Запорожскому району погибли два человека, еще девять получили ранения.

18 авиаударов враг нанес по Орехову, Новониколаевке, Заречному, Васильковскому, Широкому и еще 11 населенным пунктам.

531 беспилотник разной модификации (преимущественно FPV) атаковал Запорожье, Вольнянск, Кушугум, Степногорск, Гуляйполе, Малую Токмачку и ряд других городов и сел.

200 артударов пришлись по Степногорску, Приморскому, Гуляйполю, Зализничному, Новоданиловке, Новоандреевке и прифронтовым громадам.

Поступило 61 сообщение о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, днем 14 июня россияне ударили по Запорожью. "Целью" оккупантов стали гражданские автомобили. В результате удара получили ранения мужчины в возрасте 49 и 53 лет, а также 55-летняя женщина.