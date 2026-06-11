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11 июня 2026, 13:36

Монастырь УПЦ МП, где действовала русскоязычная школа, признали аффилированным с РПЦ

11 июня 2026, 13:36
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Фото: Прокуратура Украины
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Государственная служба по этнополитике и свободе совести обновила перечень религиозных организаций, признанных в Украине аффилированными с иностранной религиозной структурой, деятельность которой запрещена

Об этом сообщает RegioNews.

В новой редакции списка, обнародованного ведомством, в уже ранее включенные организации добавили еще один монастырь – "Свято-Покровскую Голосеевскую пустынь" Киевской митрополии Украинской православной церкви (Московского патриархата). Где, по данным СМИ, действовала русскоязычная школа.

Кроме того, в перечне остаются Киевская митрополия УПЦ МП и Корецкий Свято-Троицкий женский ставропигиальный монастырь Московского патриархата.

"Указанные религиозные организации признаны аффилированными с иностранной религиозной структурой, деятельность которой запрещена в Украине, что предусматривает правовые последствия, определенные законом", – акцентировали ведомство.

Напомним, Офис Генерального прокурора сообщил, что начато досудебное расследование по подпольной школе на территории одного из монастырей в Голосеевском районе Киева.

По обнародованной журналистами Следствие.Инфо информации, в этой школе детей учили по советским учебникам и привлекали к исполнению советских песен.

Правоохранители устанавливают обстоятельства создания и функционирования школы, проверяют, посещали ли дети государственные учебные заведения, в которых они должны были учиться официально, а также выясняют источники финансирования деятельности подпольной школы.

Настоятель мужского монастыря Свято-Покровская Голосеевская пустынь УПЦ Федор Андроник (Исаакий Ворзельский) покинул территорию Украины на следующий день после публикации журналистского расследования о деятельности подпольной школы на территории храма.

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Киев монастырь УПЦ МП русский язык школа религиозная организация сотрудничество с врагом РФ
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