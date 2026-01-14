Скандал в монастыре УПЦ: настоятель выехал из Украины после расследования – СМИ

Фото: Офис Генерального прокурора

Настоятель мужского монастыря Свято-Покровская Голосеевская пустынь УПЦ (МП) в Киеве Федор Андроник (Исаакий Ворзельский) покинул территорию Украины на следующий день после публикации журналистского расследования о деятельности подпольной школы на территории храма

Об этом сообщает издание Следствие.Инфо, ранее и обнародовавшее ответное журналистское расследование, передает RegioNews.

По данным издания, уже почти неделю священнослужитель предположительно находится в Молдове.

Отмечается, что рхиепископ Исаакий выехал 7 января в 23:10 на автомобиле Toyota через пункт пропуска Могилев-Подольский – Отач. В течение пяти дней он не отвечал на звонки и сообщения журналистов.

Расследование установило, что в семейном клубе, который руководство монастыря позиционирует как школу, учатся 60 детей с 1 по 9 класс. Преподавание ведется по советским учебникам, а предмет "славянский язык" фактически является русским языком.

Две официальные школы прикрывают деятельность пророссийской организации, фиксируя документы детей, чтобы создать видимость обучения в обычных заведениях.

Министр образования и науки Оксен Лисовой дал устное поручение главе Государственной службы качества образования Украины проверить заведения, где дети фиктивно числились как учащиеся.

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик отметила, что деятельность подпольной школы на территории монастыря имеет признаки ряда нарушений от пропаганды и нелегальных образовательных услуг до нарушения прав на образование детей.

Напомним, Офис Генерального прокурора сообщил, что начато досудебное расследование по подпольной школе на территории одного из монастырей в Голосеевском районе Киева.

По обнародованной журналистами Следствие.Инфо информации, в этой школе детей учили по советским учебникам и привлекали к исполнению советских песен.

Правоохранители устанавливают обстоятельства создания и функционирования школы, проверяют, посещали ли дети государственные учебные заведения, в которых они должны были учиться официально, а также выясняют источники финансирования деятельности подпольной школы.