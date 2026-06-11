Монастир УПЦ МП, де діяла російськомовна школа, визнали афілійованим із РПЦ

Фото: Прокуратура України

Державна служба з етнополітики та свободи совісті оновила перелік релігійних організацій, які в Україні визнані афілійованими з іноземною релігійною структурою, діяльність якої заборонена

Про це інформує RegioNews.

У новій редакції списку, оприлюдненого відомством, до вже раніше включених організацій додали ще один монастир – "Свято-Покровську Голосіївську пустинь" Київської митрополії Української православної церкви (Московського патріархату). Де, за даними ЗМІ, діяла російськомовна школа.

Окрім цього, у переліку залишаються Київська митрополія УПЦ МП та Корецький Свято-Троїцький жіночий ставропігійний монастир Московського патріархату.

"Зазначені релігійні організації визнано афілійованими з іноземною релігійною структурою, діяльність якої заборонена в Україні, що передбачає правові наслідки, визначені законом", – акцентували відомстві.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора повідомив, що розпочато досудове розслідування щодо підпільної школи на території одного з монастирів у Голосіївському районі Києва.

За оприлюдненою журналістами Слідство.Інфо інформацією, у цій школі дітей навчали за радянськими підручниками та залучали до виконання радянських пісень.

Правоохоронці встановлюють обставини створення та функціонування школи, перевіряють, чи відвідували діти державні заклади освіти, у яких вони мали навчатися офіційно, а також з’ясовують джерела фінансування діяльності підпільної школи.

Настоятель чоловічого монастиря Свято-Покровська Голосіївська пустинь УПЦ Федір Андроник (Ісаакій Ворзельський) залишив територію України наступного дня після публікації журналістського розслідування про діяльність підпільної школи на території храму.