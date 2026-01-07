Фото: ОГП

Начато досудебное расследование подпольной школы на территории одного из монастырей в Голосеевском районе Киева

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По обнародованной журналистами Следствие.Инфо информации, в этой школе детей учили по советским учебникам и привлекали к исполнению советских песен.

Правоохранители устанавливают обстоятельства создания и функционирования школы, проверяют, посещали ли дети государственные учебные заведения, в которых они должны были учиться официально, а также выясняют источники финансирования деятельности подпольной школы.

Досудебное расследование продолжается по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины. Всем установленным фактам будет дана правовая оценка в соответствии с требованиями уголовного законодательства.

