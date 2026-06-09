Суд отказал прокурорам в домашнем аресте для Виталия Шабунина

Фото: Telegram/Шабунин

В Печерском райсуде Киева состоялось подготовительное заседание по делу председателя правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина, обвиняемого в уклонении от прохождения военной службы

Об этом говорится в сообщении ЦБК в Телеграмме, передает RegioNews .

"Сегодня, 9 июня, Печерский суд Киева отказал прокурорам в избрании меры пресечения председателю правления ЦПК Виталию Шабунину", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе судебного заседания прокуроры выразили ходатайство об избрании Шабунина меры пресечения в виде домашнего ареста, однако суд отказался удовлетворить это ходатайство.

Напомним, ранее главе ЦПК Виталию Шабунину объявили о подозрении по статьям об уклонении от военной службы в условиях военного положения, а также мошенничество, совершенное в крупных размерах.

Впоследствии у активиста проводили обыски . Как сообщали СМИ, это происходило в двух местах: в воинской части в Чугуеве Харьковской области и в доме его семьи. По имеющейся информации, у него изъяли мобильный телефон.

Уже 15 июля 2025 года в Киеве Печерский суд вынес решение о мере пресечения для активиста Виталия Шабунина. Ему избрали личные обязательства. Впоследствии суд продлил срок действия меры пресечения – до 19 октября 2025 года.