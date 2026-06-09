Суд відмовив прокурорам у домашньому арешті для Віталія Шабуніна

Фото: Telegram/Шабунін

У Печерському райсуді Києва відбулося підготовче засідання у справі голови правління ГО "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна, якого обвинувачують в ухиленні від проходження військової служби

Про це йдеться у повідомленні ЦПК у Телеграмі,передає RegioNews .

"Сьогодні, 9 червня, Печерський суд Києва відмовив прокурорам в обранні запобіжного заходу голові правління ЦПК Віталію Шабуніну", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у ході судового засідання прокурори висловили клопотання про обрання Шабуніну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, проте суд відмовився задовольнити це клопотання.

Нагадаємо, раніше голові ЦПК Віталію Шабуніну оголосили про підозру за статтями про ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, а також шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Згодом в активіста проводили обшуки. Як повідомляли ЗМІ, це відбувалось у двох місцях: у військовій частині в Чугуєві Харківської області та в оселі його родини. За наявною інформацією, у нього вилучили мобільний телефон.

Уже 15 липня 2025 року в Києві Печерський суд виніс рішення щодо запобіжного заходу для активіста Віталія Шабуніна. Йому обрали особисті зобов'язання. Згодом суд продовжив термін дії запобіжного заходу – до 19 жовтня 2025 року.