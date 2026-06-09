В Киеве адвокат требовал тысячи долларов с человека с инвалидностью

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.



Как выяснили правоохранители, к 40-летнему адвокату в Киевской области обратился мужчина с рядом заболеваний позвоночника и сердечно-сосудистой системы. Он просил о правовой помощи при оформлении инвалидности.



Однако адвокат начал убеждать его в том, что для этого нужно заплатить 25 тысяч долларов. За эти деньги он будто бы планировал повлиять на уполномоченных лиц.



Адвокат был задержан после получения денег. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, Киевский районный суд Полтавы вынес приговор главе специализированной травматологической МСЭК Ивану Бондарю, которого осенью прошлого года задержали за продажу справок об инвалидности. Чиновник дважды получал взятку – 3000 и 1500 долларов.