В Киеве будут судить чиновников "Киевзеленстроя" за хищение 1,2 млн грн во время ремонта Гидропарка

Фото: Киевская городская прокуратура

Днепровской окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный в отношении заместителя начальника управления и сметчика КО "Киевзеленстрой"

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews .

Установлено, что в октябре 2024 года коммунальное объединение подписало с частным обществом договор на капитальный ремонт столичного парка "Гидропарк".

Однако подозреваемые, предварительно договорившись, внесли в сметную документацию завышенную стоимость строительных материалов.

В результате Киевзеленстрой переплатил за проведенные работы более 1,2 млн гривен, чем столичному бюджету нанесен ущерб на эту сумму.

За такие действия предусмотрено наказание сроком до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что САП разоблачила масштабную схему растраты бюджетных средств при закупке генераторов для Вооруженных Сил Украины.

Подозрение получили командир воинской части и его заместитель, которые, вступив в сговор с поставщиками, незаконно повысили стоимость оборудования