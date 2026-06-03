В Киеве будут судить чиновников "Киевзеленстроя" за хищение 1,2 млн грн во время ремонта Гидропарка
Днепровской окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный в отношении заместителя начальника управления и сметчика КО "Киевзеленстрой"
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews .
Установлено, что в октябре 2024 года коммунальное объединение подписало с частным обществом договор на капитальный ремонт столичного парка "Гидропарк".
Однако подозреваемые, предварительно договорившись, внесли в сметную документацию завышенную стоимость строительных материалов.
В результате Киевзеленстрой переплатил за проведенные работы более 1,2 млн гривен, чем столичному бюджету нанесен ущерб на эту сумму.
За такие действия предусмотрено наказание сроком до 8 лет лишения свободы.
Напомним, что САП разоблачила масштабную схему растраты бюджетных средств при закупке генераторов для Вооруженных Сил Украины.
Подозрение получили командир воинской части и его заместитель, которые, вступив в сговор с поставщиками, незаконно повысили стоимость оборудования