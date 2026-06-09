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Афера с элитными квартирами в Киеве: адвокату светит до 12 лет за решеткой
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09 июня 2026, 08:21

Афера с элитными квартирами в Киеве: адвокату светит до 12 лет за решеткой

09 июня 2026, 08:21
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении адвоката, которая была участницей организованной группы, пытавшейся незаконно завладеть элитной недвижимостью в Киеве. Обвинительный акт уже направлен в суд

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, фигурантка ранее работала помощницей и была доверенным лицом адвоката, которого считают организатором преступной схемы. На данный момент она самостоятельно осуществляет адвокатскую деятельность.

Следователи установили, что женщина принимала участие в подготовке и использовании поддельных документов, способствовала оформлению фиктивных доверенностей и выполняла другие задачи, направленные на незаконное завладение имуществом потерпевших.

По версии следствия, участники группы использовали копии паспортов и документы на недвижимость супругов, интересы которых ранее представлял адвокат-организатор. На основании этих данных были изготовлены поддельные доверенности, позволявшие сторонним лицам выдавать себя за собственников имущества и совершать от имени нотариальные действия.

В дальнейшем две элитные квартиры общей площадью более 320 квадратных метров в Печерском районе и Осокорках незаконно внесли в уставный капитал подконтрольного общества с последующей перерегистрацией права собственности. Общая стоимость недвижимости оценивается в десятки миллионов гривен.

В ГБР сообщили, что благодаря вмешательству правоохранителей реализацию схемы удалось остановить. Потерпевшим вернули имущество и возместили около 25 миллионов гривен.

Действия обвиняемой квалифицированы по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности о подделке документов, мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем, а также внесении ложных сведений в документы для государственной регистрации юридического лица.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В апреле 2026 года ГБР уже направило в суд обвинительные акты в отношении других участников организованной группы, среди которых и адвокат, которого следствие считает организатором сделки.

Напомним, правоохранители Киева обезвредили мощную преступную организацию, которая годами охотилась на недвижимость одиноких умерших граждан. Ее Уучастники завладели пятью квартирами в Киеве и Одессе. Еще одну квартиру не успели присвоить, потому что схема была разоблачена.

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