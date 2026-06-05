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Правоохранители сообщили о подозрении военнослужащему ТЦК и члену добровольческого формирования территориальной громады (ДФТГ) за избиение ветерана

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Дознаватели Шевченковского управления полиции инкриминируют 35-летнему и 38-летнему фигурантам умышленное легкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 125 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, происшествие случилось вечером 21 мая этого года в Шевченковском районе столицы по улице Стеценко. Группа оповещения ТЦК остановила автомобиль для проверки военно-учетных документов, после чего между ними и водителем возник конфликт по прохождению военной службы.

Во время стычки представитель ТЦК несколько раз ударил водителя по телу, а член ДФТГ применил против ветерана слезоточивый газ.

Согласно заключению судмедэкспертизы, потерпевший получил синяки, относящиеся к категории легких телесных повреждений.

Ранее в Киевском городском ТЦК и СП заявили, что военнослужащих и руководство, причастных к избиению ветерана Артема Мороза в Киеве, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Впоследствии командование Сухопутных войск ВСУ сообщило о решении в отношении военнослужащих, причастных к конфликту с ветераном в Киеве – виновным должны перевести в боевые подразделения.