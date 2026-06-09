У Києві адвокат вимагав тисячі доларів з людини з інвалідності

Фото: Національна поліція

У Києві затримали адвоката, який організував корупційну схему. Він оформлював людям інвалідність за хабар у доларах

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.



Як зʼясували правоохоронці, до 40-річного адвоката у Київській області звернувся чоловік з низкою захворювань хребта та серцево-судинної системи. Він просив про правову допомогу під час оформлення інвалідності.



Однак адвокат почав переконувати його, що для цього потрібно заплатити 25 тисяч доларів. За ці гроші він нібито планував вплинути на уповноважених осіб.



Адвоката затримали після отримання грошей. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Київський районний суд Полтави виніс вирок голові спеціалізованої травматологічної МСЕК Івану Бондару, якого восени минулого року затримали за продаж довідок про інвалідність. Посадовець двічі отримував хабар – 3000 та 1500 доларів.