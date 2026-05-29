В Киеве мужчина случайно выстрелил из ружья и тяжело ранил прохожую

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который случайным выстрелом из помпового ружья тяжело ранил 58-летнюю женщину

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Инцидент произошел в Печерском районе столицы.

В полицию поступило сообщение о женщине с огнестрельным ранением живота, лежавшей на одной из улиц района. На место сразу прибыли следственно-оперативная группа и медики. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Для установления обстоятельств происшествия полицейские провели комплекс следственных действий и сыскных мероприятий.

Правоохранители проанализировали записи с камер видеонаблюдения, назначили ряд экспертиз и привлекли эксперта-баллиста. Для определения направления выстрела криминалисты использовали баллистические лазеры.

В результате следствия установлено, что стрелком является местный житель. Его задержали.

По данным полиции, мужчина находился на территории паркинга жилого дома и пытался самостоятельно устранить неисправность помпового ружья. Во время этого он произвел выстрел в сторону металлического паркингового ролета. Одна из дробей пробила конструкцию и попала в живот проходившей неподалеку женщине.

Врачи диагностировали у пострадавшей проникающее ранение живота, повреждение внутренних органов и внутреннее кровотечение. Пока женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Во время обыска по месту жительства задержанного стражи порядка изъяли несколько единиц оружия и боеприпасы.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч.4 ст.296 УК Украины – хулиганство с применением огнестрельного оружия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

