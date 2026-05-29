10:49  29 мая
На Львовщине мужчина жестоко избил знакомого и снимал это на видео
08:22  29 мая
На Киевщине мужчина открыл огонь из квартиры – подробности
00:55  29 мая
Певица Надя Дорофеева призналась о плохом состоянии здоровья
UA | RU
UA | RU
29 мая 2026, 11:56

В Киеве мужчина случайно выстрелил из ружья и тяжело ранил прохожую

29 мая 2026, 11:56
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который случайным выстрелом из помпового ружья тяжело ранил 58-летнюю женщину

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Инцидент произошел в Печерском районе столицы.

В полицию поступило сообщение о женщине с огнестрельным ранением живота, лежавшей на одной из улиц района. На место сразу прибыли следственно-оперативная группа и медики. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Для установления обстоятельств происшествия полицейские провели комплекс следственных действий и сыскных мероприятий.

Правоохранители проанализировали записи с камер видеонаблюдения, назначили ряд экспертиз и привлекли эксперта-баллиста. Для определения направления выстрела криминалисты использовали баллистические лазеры.

В результате следствия установлено, что стрелком является местный житель. Его задержали.

По данным полиции, мужчина находился на территории паркинга жилого дома и пытался самостоятельно устранить неисправность помпового ружья. Во время этого он произвел выстрел в сторону металлического паркингового ролета. Одна из дробей пробила конструкцию и попала в живот проходившей неподалеку женщине.

Врачи диагностировали у пострадавшей проникающее ранение живота, повреждение внутренних органов и внутреннее кровотечение. Пока женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Во время обыска по месту жительства задержанного стражи порядка изъяли несколько единиц оружия и боеприпасы.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч.4 ст.296 УК Украины – хулиганство с применением огнестрельного оружия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители объявили о подозрении мужчине, который устроил стрельбу у многоэтажки в Днепровском районе столицы. Нарушитель задержан. У него изъяли устройство для отстрела резиновых шаров и направили его на экспертизу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев Печерский район мужчина женщина ружье ранение полиция
Выпил, поссорился и поджег дом: на Закарпатье задержали 24-летнего мужчину
29 мая 2026, 11:33
На Львовщине мужчина жестоко избил знакомого и снимал это на видео
29 мая 2026, 10:49
В Донецкой области полицейских подозревают в избиении подростка
29 мая 2026, 09:41
Все новости »
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
В Николаевской области мужчина военной оказался агентом РФ
29 мая 2026, 12:30
Горящие грузовики и тралы РФ: ГУР показало эффектные кадры ударов
29 мая 2026, 12:14
Смертельное ДТП в Житомирской области: грузовик "влетел" в легковушку
29 мая 2026, 12:00
Выпил, поссорился и поджег дом: на Закарпатье задержали 24-летнего мужчину
29 мая 2026, 11:33
ЕС отреагировал на инцидент в Румынии с российским дроном: что заявили
29 мая 2026, 11:03
На Львовщине мужчина жестоко избил знакомого и снимал это на видео
29 мая 2026, 10:49
На Черниговщине горела школа после атаки российского БпЛА
29 мая 2026, 10:28
Утренняя атака РФ на Запорожье: ранены три человека
29 мая 2026, 10:15
РФ ударила по Украине 232 дронами и ракетой: зафиксировано попадание в 14 локациях
29 мая 2026, 09:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »