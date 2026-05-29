29 мая 2026, 09:41

В Донецкой области полицейских подозревают в избиении подростка

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал инцидент с участием сотрудников полиции Донецкой области, который произошел в апреле и привел к травмированию подростка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение омбудсмена в Telegram.

По словам Лубинца, после остановки автомобиля сотрудники полиции якобы нанесли удары по голове ребенку 2008 года рождения и продолжили применять силу даже после того, как он упал.

Также отмечается, что после этого несовершеннолетнего положили на капот служебного авто, что повлекло за собой дополнительные травмы.

Пострадавшего госпитализировали и предоставили необходимую медицинскую помощь.

"Такие действия не могут оставаться без должной реакции государства. Насилие в отношении детей со стороны правоохранителей – это красная линия, которую никто не имеет права переходить", – подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что по факту возможного превышения служебных полномочий работниками полиции возбуждено уголовное производство.

Напомним, в Запорожье сообщили о подозрении полицейскому, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении 14-летней девушки. Инцидент произошел 26 мая около двух часов ночи в одном из спальных районов города.

